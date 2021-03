Si mette alla guida ubriaco, viene fermato dai carabinieri e li prende a pugni

L'uomo, dopo aver detto ai militari di non avere la patente di guida, si è messo a spintonarli e a prendere a pugni: è stato denunciato per lesioni personale e guida in stato di ebbrezza

Durante il pomeriggio di sabato, una pattuglia della stazione sarabinieri di Nove, ha notato, a Bassano del Grappa, una persona uscire da un esercizio pubblico barcollando e dirigersi verso un’autovettura su cui poi saliva immettendosi nel traffico.

Subito i militari decidevano di sottoporlo ad un controllo: l’uomo era in evidente stato di ebbrezza alcolica e ha riferito di non avere la patente di guida perchè già sospesa. Da subito il soggetto si è mostrato molto aggressivo, iniziando subito a spintonare i carabinieri per poi ingaggiare, con gli stessi una colluttazione. Con qualche difficoltà e solo dopo l’arrivo di un’altro equipaggio della sezione radiomobile bassanese, gli uomini dell’Arma sono riusciti ad avere ragione del fermato e ad evitare ulterori conseguenze.

Sul luogo è arrivata anche un'ambulanza del Suem che ha portato R.M., italiano 27enne, pluripregiudicato, presso l’ospedale cittadino, dove è stato ricoverato per accertamenti. Qualche giorno di prognosi anche per i due carabinieri, ma niente di grave. R.M. veniva pertanto denunciato in stato di libertà per resistenza e violenza a P.U., lesioni personali e guida in stato di ebbrezza alcolica.