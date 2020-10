Ubriaco e senza mascherina urina per strada: 40enne denunciato e multato

Una sfilza di multe e di denunce collezzionate in una sola serata. È successo a un irlandese di 40 anni che, nella tarda serata di lunedì, si è fermato a urinare in un angolo di contrà Muscherie a Vicenza. L'uomo era completamente ubriaco e senza mascherina.

All'arrivo della volante il 40enne ha reagito imprecando e bestemmiando. Il bilancio, per lui, è stato di una denuncia per turpiloquio e ubriachezza molesta, oltre alla multa di 400 euro per mancanza di mascherina.