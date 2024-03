Ubriaco, disturba i vicini di casa: finisce ricoverato in ospedale

Alle ore 21.00 circa di martedì sera, la volante della questura di Vicenza è intervenuta in via Medici, dove alcuni condomini di un edificio della zona lamentavano la presenza di un uomo, all’interno del proprio appartamento, che urlava a squarciagola, inveiva contro i passanti, spostava il mobilio di casa, provocando forti rumori.

In effetti, gli agenti arrivati sul posto udivano anche dalla strada le urla dell'uomo per cui decidevano di intervenire celermente. Alla porta di casa si è presentato un signore ben distinto che, malgrado fosse palesemente in preda ai fumi dell’alcol, forniva agli agenti ogni informazione da loro chiesta, ma, alla raccomandazione di evitare di disturbare i condomini, improvvisamente si alterava e iniziava a inveire contro tutti in maniera smodata.

Ogni tentativo fatto dagli agenti per calmare l’uomo otteneva l’effetto contrario, tanto che veniva richiesto l’intervento dei sanitari del Suem per verificarne lo stato di salute, anche a sua stessa tutela.

Tuttavia, anche alla vista dei sanitari, l’uomo continuava a inveire in direzione dei condomini, dei poliziotti e degli infermieri presenti, tanto che questi, hanno ritenuto opportuno accompagnarlo presso il pronto soccorso per un controllo medico.