Ubriaco sei volte oltre il limite, entra in autostrada in contromano: denunciato

Ubriaco di domenica pomeriggio, ha imboccato l'autostrada in contromano da Grisignano verso Vicenza. Poteva essere una strage ma l'hanno evitata gli agenti della polizia stradale del comandante Gianfranco Martorano che si sono accorti del veicolo lungo l'A4 e sono riusciti a bloccarlo.

Il fatto risale allo scorso 6 settembre quando una pattuglia ferma al casello di Grisignano (Vicenza) si è accorta di una Fiat Punto che ha effettuato un'inversione di marcia, imboccando la corsia opposta. Il conducente stava percorrendo la via che porta al casello per i veicoli provenienti da Padova quando ha effettuato l'inversione andando a percorrere contromano la corsia che conduce in autostrada i veicoli provenienti da Vicenza.

Azionando i lampeggianti gli agenti si sono messi all'inseguimento della Fiat, bloccandola poco dopo non senza difficoltà. Una volta sceso l'automobilista, un padovano di 55 anni, è apparso visibilmente sbronzo visti gli occhi rossi e l'alito vinoso. Il resto l'ha fatto l'alcol test che ha dato un responso inequivocabile: 2,85 gr/lt, quasi 6 volte oltre il consentito. Il 55enne è stato denunciato per guida in stato di ebrezza, la patente gli è stata ritirata e il veicolo sequestrato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

fonte: Padovaoggi