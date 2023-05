Operazione strade sicure, tre patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza

Nella nottata tra venerdi? e sabato 20 maggio, i carabinieri di Thiene durante la vigilanza nei centri abitati ed il controllo alla circolazione sulle arterie stradali, hanno fermato a Montecchio Precalcino prima una Alfa Romeo Giulietta condotta da un giovane di 30 anni di Sarcedo; all'esame dell'alcoltest l'automobilista ha fatto registrare una positivita? di 1,21 oltre il doppio del limite consentito dal Codice della Strada.

Stessa sorte e? toccata ad un 44enne di Piovene Rocchette intercettato in via dell’Autostrada a Thiene mentre transitava al volante di una Fiat Punto. Dopo essere stato identificato, l'uomo all'etilometro ha fatto registrare una positivita? di 0,95 ben oltre il limite consentito. Infine, in pieno centro a Thiene, un giovane extracomunitario, dopo aver avvistato la pattuglia dei carabinieri, ha tentato di sfuggire al controllo ma i militari lo hanno subito bloccato, identificato e, viste le sue evidenti precarie condizioni psicofisiche, lo hanno invitato a sottoporsi all’alcoltest rifiutandosi. Lo stesso, dagli accertamenti poi effettuati sul suo conto, e? risultato anche privo di patente di guida perche? gia? sospesa da un anno.

Report controlli 2023

Dall’inizio dell’anno ad oggi, a seguito dei diversi controlli straordinari svolti nell’ampia giurisdizione di competenza che, oltre alla citta? di Thiene e l’Altopiano di Asiago comprende ventinove comuni ricadenti sotto le stazioni di Sandrigo, Breganze, Chiuppano e la Tenenza di Dueville, i militari della radiomobile hanno elevato ben 32 contestazioni per guida in stato di ebbrezza, venticinque delle quali di natura penale poiche? il tasso di alcolemia rilevato superava abbondantemente il limite consentito per legge ed in particolare: sei conducenti sono risultati con un tasso maggiore di 1,5 g/l, quindi oltre tre volte quello consentito, mentre le restanti sette contestazioni, sono di natura amministrativa e contestuale segnalazione alla Prefettura competente, ritiro delle patenti e sequestro di ben otto veicoli.

Ogni conducente, in una fascia d’eta? compresa tra i 23 e i 60 anni a cui e? stato ritirato il titolo di guida, si e? visto sottrarre ben 10 punti sulla patente.

L’attivita? di prevenzione e contrasto dei reati e controllo della circolazione stradale da parte dei Carabinieri, soprattutto nel fine settimana, continueranno in maniera costante e saranno sempre piu? incisivi al fine di poter scongiurare gravi incidenti stradali ed intercettare automobilisti che si mettono al volante nonostante abbiano esagerato con i drink alcolici

Si precisa che le denunce in stato di liberta? per guida in stato di ebbrezza e rifiuto alla sottoposizione di esame alcoltest, sono provvedimenti adottato d’iniziativa da parte del citato Reparto procedente e che, per il principio della presunzione di innocenza, la colpevolezza delle persone sottoposte ad indagini in relazione alle vicende sara? definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna