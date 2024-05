Ubriachi, vandalizzano quattro camper: denunciati

Pochi minuti dopo la mezzanotte tra lunedì e martedì, i carabinieri sono intervenuti per il

danneggiamento in atto di quattro camper parcheggiati nell’area di sosta prospicente il

parco pubblico “La Favorita” di Valdagno.

Sul posto, in evidente stato di ebrezza ed incuranti dell’arrivo dei militari,

due fratelli di nazionalità Indiana di 33 e 36 anni, operai residenti in città, erano intenti a

forzare i portelloni posteriori dei caravan danneggiandone le suppellettili interne, poi

sparpagliate nell’area di sosta. In frantumi anche i cristalli anteriori e i finestrini

laterali. Danni ingenti arrecati senza motivo alcuno e uno scenario più simile ad una

discarica a cielo aperto che ad un parcheggio pubblico.

L’immediato intervento dei

militari ha consentito di bloccare i due ed evitare ulteriori danni anche alle altre

autovetture. Terminate le formalità di rito dopo l’accompagnamento in caserma,

inevitabile la sanzione amministrativa per ubriachezza nei riguardi dei due stranieri e

la denuncia a piede libero per danneggiamento aggravato in concorso di veicoli in sosta.