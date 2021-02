Ubriaco molesto segnalato dai cittadini, non poteva nemmeno stare in Italia

Un 37enne ivoriano è stato denunciato in stato di libertà perché nella serata di domenica, vicino ad un albergo di viale Verona, è stato segnalato da alcuni residenti per il suo comportamento molesto.

All'arrivo della Volante l'uomo ha continuato ad essere molesto e, poiché sprovvisto di documenti, è stato portato in Questura.

Una volta identificato è emerso a suo carico un ordine di allontanamento dal territorio italiano dello scorso dicembre. Elementi che hanno portato alla denuncia per la inottemperanza al provvedimento. L'uomo è stato inoltre sanzionato per ubriachezza molesta e perché non indossava correttamente i dispositivi di protezione individuale.