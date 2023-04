Turista colta da malore in passeggiata

Alle 17.20 di venerdì la centrale del 118 ha attivato il Soccorso alpino di Asiago per intervenire in supporto dell'ambulanza di Bassano del Grappa, per una turista spagnola colta da malore, mentre con una connazionale stava passeggiando lungo la mulattiera che porta all'imbocco della Calà del Sasso.

La 34enne, assistita da alcune persone che stavano arrampicando nella locale falesia, è stata raggiunta dal personale sanitario dell'ambulanza che le ha prestato le prime cure, per poi caricarla a bordo e trasportarla per i dovuti accertamenti all'ospedale. Un soccorritore ha poi accompagnato anche l'amica al pronto soccorso di Bassano.