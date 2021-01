Spillano centinaia di euro con le truffe online: nei guai anche un vicentino

Denunciati un 18enne e un 42enne per aver raggirato due persone. Il primo ha finto di vendere un paio di scarpe e una volta ricevuti i soldi è sparito. Il secondo ha attuato un metodo più complesso per imbrogliare la propria vittima

Sono spariti nel nulla dopo aver truffato due persone online. Il primo ha finto di vendere un paio di scarpe, il secondo ha messo in atto una truffa più complicata.

La prima truffa è stata condotta da un 18enne di origine brasiliana residente a Giulianova (Teramo) che ha incastrato un 20enne di Piove di Sacco (Padova). Il truffatore ha finto di voler vendere un paio di scarpe Nike di modello Air Jordan e si è fatto versare sul conto Paypal 200 euro.

Il pacco non lo ha mai spedito ed è sparito con i soldi, così come ha fatto un 42enne di Vicenza, noto alle forze dell’ordine. Quest’ultimo ha attuato un procedimento diverso. Ha contattato un 36enne romeno di Piacenza d’Adige (Padova) che su un sito aveva posto in vendita alcuni pannelli da armatura al costo di 1.400 euro. Dopo aver finto una trattativa, il vicentino è riuscito a farsi versare tramite dei raggiri 800 euro sulla carta postepay e poi non si è fatto più sentire. Il 18enne e il 42enne sono stati denunciati per truffa.

fonte: Padovaoggi