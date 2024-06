Truffano nonnina con la tecnica del finto carabiniere: 25enne arrestato in trasferta

Dopo aver truffato un'anziana, nel vicentino, le hanno anche rubato il telefono. Giuseppe Della Ventura. 25enne di Caserta, è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Noventa Vicentina per truffa e furto in abitazione.

La truffa

I fatti si sono verificati lo scorso 25 giugno. Della Ventura avrebbe contattato l'anziana, di 87 anni, telefonicamente. Presentandosi come un carabiniere le avrebbe detto che suo figlio era stato coinvolto in un incidente stradale in cui aveva investito una donna. "Servono soldi per pagare la cauzione", la richiesta del finto appartenente all'Arma. A casa della donna ci va il complice, appena 16enne. Si presenta come il segretario di un avvocato. La nonnina consegna gioielli e la carta bancomat con tanto di pin. Durante la visita viene anche sottratto il cellulare della donna, in modo che non possa avvisare nessuno.



