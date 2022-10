Vendono bancali di pellet su internet e non consegnano la merce, denunciati per truffa

Hanno messo in vendita dei bancali di pellet su un sito di vendite online. Una volta ottenuto l'ordine e il successivo pagamento di 500 euro da parte di un giovane di Malo, non hanno eseguito la consegna dei prodotti acquistati. La vittima del raggiro, nei giorni scorsi, ha denunciato l'accaduto ai carabinieri i quali, dopo le indagini, hanno denunciato in stato di libertà M.A. e T.S., rispettivamente 38 enne e 74 enne, dimoranti nel napoletano, per l’ipotesi di reato di truffa.

Al termine degli accertamenti i due sono stati segnalati in stato di libertà alla procura della Repubblica di Vicenza.