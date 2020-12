Modifica l'iban e dirotta i 23mila euro della fattura sul proprio conto: denunciato

Ha intercettato la fattura e una piccola modifica gli ha permesso di gonfiare il suo conto corrente di oltre 23 mila euro, dirottando il denaro di un pagamento.

Nel mese di novembre le ditte “Protein Trade”, con sede in Slovenia, e “Ceralicola Padana – società cooperativa” di Agna stavano trattando per la vendita di cereali. Un 38enne di Altavilla Vicentina è riuscito a intercettare la fattura e modificando l’iban del destinatario ha dirottato 23.249,63 euro sul proprio conto corrente. I carabinieri di Piove di Sacco lo hanno scoperto e lo hanno denunciato per truffa.

fonte: Padovaoggi