Truffa dei falsi tecnici del gas, anziana derubata di 8500 euro

Non si fermano le truffe agli anziani nonostante i continui appelli di non aprire la porta a sconosciuti anche se si identificano come pubblici ufficiali o operatori di agenzie di distrubuzione di acqua, gas e luce elettrica. La raccomandazione è sempre la stessa: in caso di dubbi telefonare immediatamete ai carabinieri o alla polizia. Purtoppo le vittime più deboli hanno a che fare con professionisti della truffa, gente senza nessun tipo di scrupolo e molto abile nel raggiro. È di pochi giorni fa il caso di una 77enne derubata di 16mila con la scusa di igienizzare i soldi.

L'ennesimo caso è accaduto nella giornata di giovedì ai danni di una 78enne residente in via Piave a Grumolo delle Abbadesse. I truffatori, questa volta, hanno usato la tecnica dei finti operatori di una società idrica: hanno suonato alla porta della 78enne con la scusa di dover fare un controllo all'impianto dell'acqua, spiegando alla donna che era necessario mettere al sicuro soldi e gioielli nel frigo in caso di allagamento.

L'anziana è caduta nel trannello e, dopo aver preso denaro e preziosi, dal valore di circa 8.500 euro, ha riposto il tutto nel frigo. I due finti tecnici hanno fatto finta di controllare il sistema idrico e, mentre uno distraeva la vittima, l'altro ha velocemente arraffato il malloppo riposto nel frigorifero. In seguito i due sono andati via velocemente e la 78enne si è accorta troppo tardi di essere stata truffata, denunciando il fatto ai carabinieri.