Truffa del falso addetto del gas, derubata una coppia di anziani

A Thiene, verso le 9:30 circa di venerdì 17 novembre, un giovane di 30/35 anni, alto un 1,85 metri, capelli scuri, che indossava una mascherina chirurgica e un gilè di colore scuro con strisce rifrangenti, si presentava al cancello di abitazione privata, suonando il campanello. Al proprietario che nel frattempo aveva aperto il cancello poiché lo sconosciuto chiedeva di verificare il contatore dell'acqua, in modo agitato riferiva di una pericolosa fuga di gas. Allarmato il proprietario dell'abitazione ha consentito allo sconosciuto di avvicinarsi al contatore dell'acqua. Quindi, sempre su invito, il proprietario ha aperto un rubinetto dell'acqua del giardino, al fine di verificare eventuali odori di gas. In quel momento, probabilmente, l'ignoto spruzzava effettivamente del gas, facendone percepire odore e pericolo. Quindi lo sconosciuto ha chiesto di chiudere il contatore della corrente elettrica, per poi invitare la coppia di residenti a racimolare tutto il denaro e gli oggetti di valore e di porli nel frigorifero adducendo che era l'unica postazione che avrebbe resistito all'aumento di temperatura.

In quel momento è giunto anche un secondo individuo, sui 40 anni, altro m. 1,75, accento del nord Italia, con berretto e uniforme scura con la scritta "polizia" sul petto, che si è introdotto nell'abitazione dicendo che stava avvisando tutti i residenti della via dell'imminente pericolo. I coniugi, preoccupati del pericolo in atto, hanno eseguito alla lettera quanto indicato loro dai truffatori, e hanno riposto tutti gli oggetti di valore nel frigorifero del piano terra. La coppia è stata invitata a entrare nel bagno del primo piano, dove hanno aperto l'acqua corrente adducendo che serviva a comprendere se l'acqua fosse contaminata, poiché si sarebbe colorata di giallo. Dopo pochi istanti, la coppia non avvertiva più l'odore di gas. Si è voltata per vedere i due sconosciuti, constatando che non vi era più traccia di loro. Quindi la coppia ha accertato che gli ignoti truffatori si erano dileguati portando con loro tutti gli oggetti di valore che erano nel frigorifero. Gli anziani hanno chiamato quindi i familiari e le forze dell'ordine.