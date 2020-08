Tenta di fare un finanziamento con un documento falso: arrestato 31enne

Nella tarda serata di sabato a Torri di Quartesolo nel negozio di elettrodomestici "Unieuro", all'interno del centro commerciale le Piramidi, i carabinieri hanno arrestato in flagranza di reato Alfredo Bovier, nato e residente a Napoli, classe 1989, per possesso e fabbricazione di documenti di identificazione falsi e per tentata truffa.

L'uomo ha tentato di accedere ad un finanziamento per l'acquisto di 2 iPhone, esibendo un documento di identità intestato a una terza persona, risultata estranea ai fatti. La commessa, insospettita, ha chiamato il 112 che ha inviato una pattuglia per verificare l’accaduto.

L'arrestato, terminate le formalità di rito, veniva è stato accompagnato presso l'abitazione di un parente in regime degli arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo.