Seduce anziano e gli estorce denaro, denunciata

Utilizza l'arma della seduzione per spillare denaro a un anziano, ma intervengono i carabinieri. Tutto risale a qualche giorno fa, quando alla stazione dei carabinieri di Marostica si è presentato un 77enne, che ha raccontato la situazione che stava vivendo da oltre un mese. L’uomo aveva conosciuto una donna molto più giovane di lui, di origini nordafricane, che intuendo lo stato di solitudine affettiva in cui versava l’anziano, si sarebbe avvicinata con parole gentili, premurose, accarezzandolo e promettendogli un futuro insieme.

Contestualmente, la donna ha iniziato a chiedergli dei soldi, simulando uno stato di bisogno. Il 77enne, che vive di una semplice pensione, ha inizialmente consegnato alla donna le poche banconote che custodiva nelle tasche, data la sua abitudine a non tenere mai troppi contanti, ma lo stretto necessario per le spese quotidiane. Col passare del tempo le richieste della donna sono divenute quotidiane, aumentando inoltre di importo. Per la prima volta, l’anziano ha quindi trovato il coraggio di opporsi alla consegna di denaro, ma la donna, gli ha sfilato il portafoglio dalla tasca dei pantaloni e si è impossessata di tutto il denaro in esso contenuto.

Il giorno successivo, dopo essersi fatta consegnare altri soldi, ricorrendo come suo solito ad effusioni quali abbracci, baci e carezze conditi da promesse di convivenza e matrimonio, gli ha comunicato che l’indomani avrebbe dovuto consegnarle 200 euro per pagare un debito e, a breve, ulteriori 500 per altre necessità personali. Dopo essersi confidato con i familiari l’uomo ha quindi deciso di presentarsi ai carabinieri.

Il giorno dopo, il nipote dell’anziano ha avvertito i carabinieri di Marostica e ha riferito che nel primo pomeriggio, la donna si sarebbe presentata a casa del parente. Nei pressi dell’abitazione della vittima si è quindi recata una pattuglia che ben presto ha visto sopraggiungere, in bicicletta, la donna, che poi è entrata nell’abitazione del denunciante.

Una volta uscita, assieme all’anziano, è stata fermata dai carabinieri, che hanno condotto entrambi in caserma. La donna è stata identificata come E. H. E. I. N., classe 75, domiciliata provvisoriamente a Bassano del Grappa. Interrogata sui motivi della sua presenza in auto con un anziano, ha riferito di averlo occasionalmente incontrato poco prima per strada, e che lui si sarebbe proposto di accompagnarla a casa, negando qualsiasi conoscenza o legame affettivo. Nel frattempo, la vittima si è accorta che la donna si era impossessata dei 200 euro che custodiva nel portafoglio, che aveva trovato dopo avergli rovistato la camera.

A richiesta dei militari, la donna ha consegnato quattro banconote da 50 euro, tutte accartocciate, estraendole dalla propria borsa. Per tali fatti la donna è stata deferita all’autorità giudiziaria per truffa e furto con destrezza.