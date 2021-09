Truffe anziani, finge di conoscere il figlio e deruba una 80enne di tutti i gioielli

Una 80enne di Barbano di Grisignano di Zocco è rimasta vittima di una truffa ad opera di una donna che le si è presentata alla porta con la scusa di venderle un sistema di allarme.

Per guadagnarsi l'ingresso in casa, la truffatrice ha dichiarato di conoscere il figlio dell'anziana. Si è quindi introdotta nell'abitazione, ha convinto l'anziana a mettere i gioielli in un contenitori e se l'è poi data a gambe levate con il bottino.