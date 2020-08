Anziani derubati da finto carabiniere: smascherato il truffatore, è caccia ai complici

Nei mesi di gennaio e febbraio scorsi si era presentato nelle abitazioni di tre anziani di Sarego (età compresa fra il 71 e i 92 anni) e, qualificandosi come carabiniere, si era introdotto in casa loro e aveva fatto man bassa dei preziosi.

Nello specifico, una volta ottenuta la fiducia delle vittime, si era fatto indicare dove erano deposititati gli oggetti in oro e il denaro, se li era intascati e si era quindi allontanato con il bottimo (20mila euro circa).

Gli anziani in questione, resisi conto dell'accaduto, avevano raccontato il fatto ai carabinieri che, una volta attivate le indagini, nella giornata di sabato sono riusciti a rintracciare e denunciare l'artefice della truffa, un 68enne residente a Castel San Pietro (Bologna). L'uomo è stato indagato per concorso in furto aggravato in abitazione.

Le indagini però non sono ancora concluse. I militari stanno cercando infatti di risalire alle altre persone che hanno agito con il finto carabiniere. Non si esclude che la banda abbia colpito anche in altre zone della regione.