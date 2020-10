Raffica di truffe del "finto carabiniere: sottratti migliaia di euro e la pensione di due anziani

Continuano le truffe nei confronti di anziani con il trucco del "falso carabiniere". Dopo l'episodio di pochi giorni, con due tentate truffe sempre con la stessa modalità, nella giornata di giovedì altre tre persone di 89,80 e 76 anni - tutte residenti a Bassano del Grappa - si sono presentate per il comando dei carabinieri denunciando di essere state vittime dei truffatori.

In un caso si tratta di tentata truffa. Negli altri due il colpo è andato a segno. I racconti di chi ha sporto denuncia sono praticamente identici. Ignoti interlocutori telefonici, con utenza sconosciuta, si sono qualificati come maresciallo dei carabinieri e avvocato dell'assicurazione, annunciando il fermo dei rispettivi figli delle donne e dell'uomo chiamati. Un fermo che sarebbe avvenuto per eccesso di velocità e copertura assicurativa scaduta con la conseguente richiesta di denaro per sostenere le spese legali.

Nel caso della tentata truffa, la signora al telefono, memore delle raccamandazioni sentite fatte dai carabinieri e veicolate attraverso i media, ha interrotto bruscamente la telefonata chiamando subito il 112. Negli altri due casi, sono stati versati di persona ai truffatori migliaia di euro fra denaro in contante e monili in oro e, per soddisfare ulteriori richieste di denaro, anche l'ammontare dell'intera pensione. Gli individui si sono presentati in contemporanea a casa degli anziani.

Sul fatto stanno indagando i carabinieri di Bassano. Le forze dell'ordine raccomando di non consegnare soldi agli sconosciuti e di chiamare subito il 112 o il 113. Per i malviventi potrebbe configurarsi il reato di truffa aggravata e continuata. E, nel caso ancora tutto da accertare, anche quello di associazione a delinquere se fossero più di due.