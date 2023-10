Affittano un appartamento non loro, ritirano la caparra e poi spariscono: i truffati li incontrano per strada e scoppia la lite

Rissa tra quattro persone per una truffa per l'affitto di un appartamento. È successo martedì 17 ottobre, alle ore 13:55, quando è arrivata una chiamata alla polizia locale “Nordest Vicentino” nella quale è stata segnalata una lite n viale Bassani a Thiene. Nel contempo una signora raggiungeva trafelata la pattuglia della locale impegnata nella vigilanza alla stazione delle corriere riferendo il medesimo episodio. Gli agenti hanno raggiunto il luogo segnalato, calmando le quattro persone coinvolte. Dopo pochi minuti sono arrivate altre 2 pattuglie di supporto, che hanno accompagnato le 4 persone (tra le quali 2 cittadini nigeriani, 1 cittadino albanese e 1 cittadina italiana) in comando per fare luce sull’accaduto. I 2 cittadini nigeriani, entrambi residenti a Padova, hanno riferito di avere subito la truffa di 1.750 euro da parte delle persone da loro individuate, per la prospettata locazione di un appartamento nel centro storico di Thiene.

Nella presentazione della denuncia-querela, i due cittadini nigeriani hanno raccontato quindi le fasi della presunta truffa. In sostanza i due soggetti da loro individuati avevano mostrato alla coppia l’appartamento proponendone la locazione. I nigeriani hanno quindi firmato un contratto, esibito in originale alla polizia, e versato, in più riprese, la somma di 1.750 euro in contanti. Alla fine, le persone alle quali era stato consegnato il denaro, non si sarebbero presentate all’ultimo appuntamento fissato per il 12 ottobre, e non hanno dato più notizia di loro agli affittuari.

Ormai convinti di essere stati raggirati, il 17 ottobre i due hanno deciso di sporgere denuncia e, lungo il tragitto, hanno casualmente incrociato i due presunti autori della truffa a loro danno. Da lì è nata una colluttazione che ha però permesso l’esatta identificazione degli autori del presunto reato. I due nigeriani hanno esibito alla polizia locale tutta la documentazione video-fotografica in loro possesso che permetteva di ricostruire i fatti con dovizia, anche acquisendo le immagini della videosorveglianza nei luoghi degli incontri, avvenuti tra il 04 ottobre 2023 e il 10 ottobre 2023. Il contratto in possesso delle persone offese risultava falso e l’identità del proprietario inesistente. La locale ha poi acquisito le informazioni dal proprietario dell’immobile, completamente estraneo ai fatti, il quale ha riferito di avere messo in vendita l’appartamento dopo un lungo periodo nel quale era stato affittato a varie persone. Per quanto sopra le persone individuate dai 2 cittadini nigeriani, rispettivamente 1 cittadino albanese di 53 anni e una cittadina italiana di 31 anni, sono state denunciate per truffa in concorso e sostituzione di persona.