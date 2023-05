Mistero a Gallio, trovato uno scheletro in canonica

Misterioso ritrovamento a Stoccaredo, frazione di Gallio, sull'Altopiano dei 7 Comuni. Nei giorni poco prima di Pasqua il parroco e alcuni suoi aiutanti, nel cercare materiale per la via Crucis, hanno rovistato la soffitta della canonica della parrocchia di San Giovanni Battista. In un sacco, gettato in mezzo alle cianfrusaglie nell'edificio disabitato da più di 20 anni, hanno trovato delle ossa umane, in pratica quello che potrebbe essere uno scheletro quasi al completo.

I carabinieri sono stati avvisati e la procura ha disposto la perizia del medico legale per stabilire, dall'analisi dei resti, l'età e il sesso della persona a cui appartenevano le ossa, oltre a una datazione dello scheletro. Non è escluso che lo scheletro possa appartenere a un soldato della Grande Guerra. Un'ipotesi avvallata anche dal fatto che nei dintorni c'era un tempo un cimitero di guerra, al posto dell'attuale campo da calcio. Circa sessant'anni fa i caduti sono stati riesumati e trasferiti nel sacrario sul monte Leiten.