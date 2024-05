Trovato in possesso di una carta di credito rubata durante una rapina, ventenne denunciato

Nel pomeriggio del 9 aprile, presso i giardini “Salvi” di Vicenza, un gruppo di ragazzi ha aggredito e rapinato un giovane di 19 anni che si trovava in quel luogo con la fidanzata. La vittima era seduta su una panchina a chiacchierare con la ragazza, quando è stato avvicinato da almeno tre giovani che, anche mediante l’utilizzo di spray al peperoncino, lo aggredivano facendolo rovinosamente cadere a terra. Dopo averlo ripetutamente e duramente colpito con calci e pugni, gli aggressori gli asportavano il marsupio contenente il telefono cellulare, i documenti e una carta di credito Poste Pay.

Altri giovani, che hanno assistito alla scena, hanno dato l’allarme al 112 e i carabieri hanno iniziato le ricerche. Una delle pattuglie ha individuato, a pochi metri dai giardini Salvi, un soggetto straniero, che, in maniera sospetta, si aggirava nei pressi di un esercizio pubblico. È stato pertanto fermato e sottoposto a un preliminare controllo, a seguito del quale è stato trovato in possesso della carta di credito che era stata asportata durante la rapina. Gli operanti hanno accertato pure che il giovane, un 20enne egiziano, poco prima aveva tentato di utilizzare la carta provento della rapina per fare acquisti. Nel corso delle ricerche, inoltre, sono stati fermati e sottoposti a controllo altri giovani che, con fare sospetto, in quel momento si aggiravano nei pressi degli stessi giardini. Il giovane egiziano è stato pertanto denunciato dai carabinieri per il reato di ricettazione, mentre la carta di credito è stata restituita al legittimo proprietario. Proseguono invece le indagini finalizzate all’identificazione del gruppo che si è reso responsabile della violenta rapina ai danni del diciannovenne.