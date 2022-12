Trovato con oltre 9 chili di hashish, arrestato 37enne

Nel corso della tarda serata di ieri, martedì 6 dicembre, i carabinieri della sezione radiomobile e i colleghi della stazione di Bassano del Grappa hanno tratto in arresto R.S., 37enne di origine marocchina, domiciliato a Bassano del Grappa, in ottemperanza all’ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dalla procura della repubblica presso il tribunale ordinario di Vicenza, in forza del quale l’interessato dovrà espiare una pena residua di 2 anni, 7 mesi e 13 giorni di reclusione per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, oltre alla pena pecuniaria della multa pari a 20mila euro.

Il provvedimento restrittivo scaturisce dalla sentenza di condanna emessa dal tribunale di Vicenza, che aveva riconosciuto la responsabilità dell’uomo in ordine ad un ingente traffico di sostanze stupefacenti. Le indagini condotte fra il 2015 ed il 2016 dai carabinieri avevano portato al rinvenimento di oltre 9 chilogrammi di hashish e ad una fitta rete di spaccio nel territorio e da qui la condanna divenuta esecutiva.

L’uomo, al termine della redazione degli atti, è stato associato alla casa circondariale di Vicenza per l’espiazione della pena.