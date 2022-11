Trovano la cocaina durante il controllo, arrestato 36enne

Nel pomeriggio di ieri, lunedì 28 novembre, gli agenti della squadra volanti di Vicenza hanno tratto in arresto M.M., cittadino serbo di 36 anni, residente in città. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, è stato rintracciato in via Pasi durante la quotidiana attività di controllo del territorio.

Dopo avere affermato di farne uso personalmente, M.M. ha consegnato spontaneamente agli agenti due involucri contenente una sostanza bianca che, a seguito dell’esame ponderale effettuato dalla polizia scientifica, è risultata essere cocaina.

Dalla consultazione della banca dati della polizia di stato, lo stesso M.M. è risultato destinatario di ordinanza che dispone l’aggravamento della misura cautelare del divieto di dimora nel territorio del comune di Vicenza con la misura della custodia cautelare in carcere, emessa dal tribunale di Vicenza lo scorso 24 novembre 2022. Pertanto, oltre ad essere sanzionato per la violazione dell’art. 75 del D.P.R. 309/90, dopo le formalità di rito è stato accompagnato alla casa circondariale di Vicenza.