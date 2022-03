Trovato con 2 etti di hashish in casa: arrestato dalla polizia

Nel pomeriggio di ieri, 29 marzo 2022, gli agenti della sezione narcotici della squadra mobile di Vicenza hanno proceduto, in località Monticello Conte Otto, all’arresto in flagranza di reato di M.K., cittadino di nazionalità albanese, per il reato di spaccio. L’arresto è avvenuto in seguito a quanto rinvenuto e sequestrato dagli operatori di polizia nel corso di una perquisizione domiciliare eseguita all’interno di un’abitazione ove M.K. si trovava assieme ad altre persone.

Durante le fasi del controllo gli agenti hanno rinvenuto nella disponibilità di M.K. e sequestrato circa 230 gr di sostanza stupefacente del genere hashish, nonché una somma di denaro contante. Al termine delle attività M.K. è stato perciò arrestato in flagranza di reato e nei suoi confronti la Procura della Repubblica di Vicenza ha disposto la misura degli arresti domiciliari.