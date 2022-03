Trovato cadavere nel torrente, giallo sulle cause

Un passante, verso le 10 di martedì 8 marzo, ha avvistato il cadavere di un uomo, a quanto sembra dall'apparente età di 40-50 anni, sotto al cavalcavia di Ponte Alto a Vicenza. Il corpo era immerso nell'acqua del torrente Dioma e solo una parte riafforava in superfice. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il Suem, i carabinieri e il magistrato di turno.

Le cause della morte sono al vaglio degli investigatori che per ora non escludono nessuna ipotesi.

(Articolo in aggiornamento)