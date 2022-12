Trovato cadavere di un uomo nel Chiampo

Una macabra scoperta a Chiampo. Attorno alle 11.30 di oggi, giovedì 8 dicembre, sul greto del torrente Chiampo in via dei Laghi, nei pressi della zona industriale, è stato trovato il cadavere di un uomo. Dalle prime ricostruzioni, il corpo sarebbe stato scoperto da un passante che stava percorrendo la ciclabile.

Tempestivo intervento di vigili del fuoco, carabinieri e Suem, con un’ambulanza da Arzignano. Il personale non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

AGGIORNAMENTO ORE 15

Alle 12 di oggi i vigili del fuoco sono intervenuti a Chiampo per il recupero del corpo di uomo privo di vita all’interno dell’omonimo torrente all’altezza di via lago di Misurina. L’uomo, di probabile nazionalità straniera, era impigliato su un masso al centro del torrente in 50 centimetri d’acqua.

I pompieri, arrivati da Arzignano e Vicenza con personale SAF (speleo Alpino Fluviali), hanno, dopo il nullaosta, recuperato il corpo dell’uomo, che è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le operazioni di soccorso dei vigli del fuoco sono terminate alle 14.