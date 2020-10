Macabra scoperta in un capannone abbandonato: trovato un cadavere carbonizzato

È giallo sul ritrovamento di un cadavere completamente carbonizzato all'interno di un magazzino abbandonato a Lonigo, in via Macello, che ospitava l'ex prosciuttificio Brendolan. A scoprire il corpo, verso le 3 della notte tra giovedì e venerd', sarebbero stati due senzatetto.

I due hanno visto il cadavere in una delle stanze dello stabile abbandonato e hanno dato l'allarme. Sul posto sono arrivati i carabinieri e i vigili del fuoco. Sono in corso indagini per stabilire l'identità delle vittima e capire da quanto tempo e perché il corpo fosse in quello stato. Nessun ipotesi è per ora esclusa.

(Articolo in aggiornamento)