Trovati con l'eroina, sequestro e patente ritirata

Verso le 5:10 di ieri, venerdì 19 agosto, in via Rattazzi a Vicenza, una volante della polizia di stato ha controllato un veicolo a bordo del quale si trovavano una donna italiana 50enne ed un senegalese di 31 anni, in regola con il soggiorno.

Durante il controllo, lo straniero è risultato in possesso di 0,233 grammi di eroina e 18,862 grammi di marijuana, per cui è stato indagato in stato di libertà per rispondere del reato di detenzione illecita di stupefacenti.

La donna, invece, risultando in possesso di 0,123 di eroina detenuta per uso personale, è stata sanzionata ai sensi dell’art.75 D.P.R. 309/90, e la sostanza sequestrata. Inoltre, risultando intestataria dell’auto, gli è stata ritirata la patente di guida.