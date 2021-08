Donna di 55 anni trovata senza vita in casa

Tragico ritrovamento nella serata di lunedì in via Palladio a Bolzano Vicentino. Una donna di 55 anni, Iris Gorne , è stata trovata morta all’interno del suo appartamento. La signora non dava più notizie di sé da alcuni giorni e la figlia, preoccupata, ha lanciato l'allarme.

I carabinieri e gli operatori del Suem 118, recatesi sul posto, hanno rinvenuto il corpo senza vita della donna. Secondo una prima perizia del medico legale la 55enne sarebbe deceduta per cause naturali. Iris, casalinga, viveva da sola e lascia nel dolore la figlia Vivien che l'ha ricordata con un post su Facebook: "Oggi trovarti lì, senza vita mi ha spezzato il cuore. Ma amo ricordarti com'eri e come infondo questo tramonto me l'hai donato.... ti sei manifestata a me con il tuo colore preferito, quello che non mancava mai nel tuo outfit, l'arancione. Cosi mi hai fatto capire che sei arrivata lì, in cielo. Con la tua amica, con i nostri animali ma soprattutto ora so che sei felice e che non stai piu soffrendo".