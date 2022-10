Gli trovano la marijuana in camera da letto, ventenne denunciato per spaccio

Nella serata di sabato 8 ottobre la tenenza carabinieri di Montecchio Maggiore ha svolto un controllo straordinario del territorio finalizzato alla repressione dello spaccio delle sostanze stupefacenti e del loro consumo. L’attività ha riguardato i comuni di Montecchio Maggiore e di Sovizzo, con particolare riferimento alle principali zone di aggregazione giovanile e alle aree urbane più sensibili.

Nel corso del servizio un ragazzo di venti anni è stato sorpreso in un parco pubblico di Sovizzo in possesso di 3,27 grammi di marijuana e di un bilancino di precisione. La successiva perquisizione domiciliare ha portato al rinvenimento di ulteriori 20 grammi di marijuana celati interno all’interno di una scatola da gioco nascosta sotto il letto. Il ragazzo dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente alla competente autorità giudiziaria berica.

Nell’ambito dello stesso contesto operativo sono stati segnalati alla prefettura di Vicenza in qualità di assuntori di sostanze stupefacenti un ragazzo di 19 anni, trovato in possesso di due grammi di hashish, ed un trentenne residente a Vicenza trovato in possesso di mezzo grammo di marijuana.