Troppo consumo di energia elettrica, la polizia locale controlla: in casa aveva 9 piante di marijuana

I consumi di energia elettrica avevano valori 4 volte superiori a quelli di una famiglia di 4 persone, mentre nell’appartamento risultava essere residente una sola persona. È bastata questa conferma per chiudere le indagini della polizia locale su un uomo 39enne sospettato di coltivare, ai fini di spaccio, della marijuana nel suo appartamento di Marano Vicentino.

Per tale motivo, nella mattinata di mercoledì 23 marzo, gli agenti hanno organizzato uno specifico servizio al fine di verificare l’eventuale presenza di persone non censite nel domicilio in questione.

Appena il titolare ha aperto la porta dell’appartamento, gli operatori sono stati investiti da un forte odore di marijuana e hanno quindi proceduto alla perquisizione trovando una stanza dell’immobile adibita a serra per la coltivazione delle piantine.

All’interno erano presenti 9 piante, già dell’altezza di circa 1 metro. Il titolare dell’appartamento ha poi consegnato spontaneamente un involucro contenente 39 grammi di “erba”, asserendo di non averne altra.

Gli agenti hanno comunque continuato la perquisizione, trovando all’interno del freezer della cucina altri involucri, portando il peso complessivo della sostanza sequestrata a circa 320 grammi

Il 39enne è stato pertanto tratto in arresto per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio.