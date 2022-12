Trentottenne muore a Vicenza, lutto nel Padovano

Una comunità in lutto. Come riporta PadovaOggi, nella giornata di Natale è stato trovato morto nella sua abitazione di Vicenza, nella quale era residente, Sandro Sanguin, 38 anni, nato e cresciuto a Schiavonia di Monselice. Ancora da chiarire le cause del decesso.

Il trentottenne aveva una condizione di salute precaria. Tuttavia negli ultimi tempi sembrava che la sua situazione si fosse stabilizzata. A Vicenza si era fidanzata e aveva trovato lavoro. Era orgoglioso di se stesso. Sandro era rimasto orfano di padre già in tenera età. Era cresciuto grazie all'amore di mamma Vanna e della sorella Mara. I funerali sono programmati per il 2 gennaio a Schiavonia. Nel frattempo si attendono i risultati dell'autopsia per fare chiarezza sulle reali cause che hanno portato al decesso del trentottenne.