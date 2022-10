Tremila euro di merce rubata dai supermercati, denunciati in quattro

Lo scorso 12 ottobre sono stati denunciati in stato di libertà da personale di del commissariato di Bassano del Grappa, per il reato di ricettazione, quattro cittadini rumeni, due uomini, I.N.L. di 40 anni e P.M. di 28 anni, e due donne, I.E. di 25 anni e C.M. di 26 anni, tutti residenti in provincia di Lodi e gravati da numerosi precedenti.

Tutto ha inizio alle 16:40 circa del 12 ottobre, in viale Vicenza a Bassano del Grappa, quando personale della sezione volanti ha proceduto al controllo di un’Opel Astra station wagon di colore grigio, con a bordo quattro persone, due donne e due uomini. Fin da subito gli agenti hanno notati che le due donne sedute sui sedili posteriori avevano dei borsoni contenenti prodotti alimentari di vario tipo e cosmetici, mentre nel bagagliaio posteriore si potevano notare altrettanti borsoni contenenti i medesimi prodotti.

Non essendo nessuno degli occupanti del veicolo in grado di dare una risposta sulla provenienza della merce, ed essendo i soggetti controllati pregiudicati per reati contro il patrimonio, i poliziotti hanno proceduto al loro accompagnamento agli uffici del commissariato, al fine di procedere alla loro identificazione e di appurare l’effettiva provenienza della merce.

Dopo aver esaminato la stessa merce ed aver verificato che proveniva dai supermercati Lidl e Aldi, gli agenti hanno contattato i responsabili di filiale della zona. Sono stati quindi catalogati tutti i prodotti dei vari marchi, come descritto nelle denunce presentate successivamente da parte dei responsabili di filiale giunti negli uffici di polizia.

In sede di ricezione delle denunce sporte dai responsabili dei supermercati, è stata riconosciuta tutta la merce rinvenuta, sia i prodotti alimentari sia i prodotti di cosmesi, come compendio di furto, per un valore complessivo di vendita di circa 3.000 euro. Una volta riconosciuta, la merce è stata riconsegnata ai responsabili di filiale. Nei confronti dei quattro soggetti è stato emesso il foglio di via obbligatorio con divieto di far ritorno per tre anni nel comune di Bassano del Grappa.