Tragedia sul lavoro, 65enne muore schiacciato dal trattore e da un carico di legna

A perdere la vita Eugenio Castagna. Secondo i rilievi effettuati il mezzo che stava guidando su un terreno in pendenza, con rimorchio a seguito, si è ribaltato travolgendolo

Tragedia a Recoaro Terme, nei pressi di contrà Santagiuliana, nel primo pomeriggio di sabato. Poco dopo le 13 un passante, allarmato da un forte rumore, ha trovato un uomo, Eugenio Castagna, recoarese di 65 anni, schiacciato dal suo trattore e da un carico di legna.

L'allarme è subito scattato e sul posto sono arrivati i carabinieri, un'ambulanza del Suem e l'elisoccorso di Verona. Le operazioni per rianimire il 65enne, sono però risultate vane: Castagna è morto per le gravi ferite ricevute.

Secondo una prima ricostruzione delle forze dell'ordine, l'uomo stava trasportando un carico di legna con il rimorchio attaccato al trattore che guidava su un terreno in pendenza. Il mezzo avrebbe perso l'equilibrio, travolgendo il 65enne che è rimasto schiacciato dal mezzo e da alcuni dei tronchi. A quanto risulta Castagna stava operando in un appezzamento di terreno per finire dei lavori di sistemazione del posto.