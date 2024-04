Arrestato dai carabinieri per omicidio stradale, dovrà scontare oltre due anni di reclusione

All’epoca dei fatti, il grave episodio suscitò non poco clamore. Il ritrovamento del corpo senza vita, avvenuto la mattina del 23 maggio 2017, di Roberto Brotto, un dirigente e manager dell'Ulss di Cittadella (PD), uscito nella mattinata di lunedì per un giro in bici verso l'Altopiano di Asiago, atteso per l'ora di pranzo dai familiari e non più rientrato, fu un giallo risolto ben presto dai carabinieri. Le ricerche eseguite all’epoca dei fatti, proseguite fino a tarda notte e riprese l'indomani, avevano infatti portato all’individuazione dell'uomo in Val Ceccona, nel Comune di Lusiana-Conco, il giorno seguente alla scomparsa. Subito erano scattate le indagini da parte dei militari che - nel giro di poche ore - avevano identificato in un 71enne del posto l’uomo ritenuto l'autore materiale dell’investimento del ciclista, il cui corpo venne ritrovato a una decina di metri al di là del ciglio della strada, in un dirupo.

Poi, la minuziosa attività di indagine da parte dei carabinieri (rilievi planimetrici, sequestro della vettura del conducente e della bici dell’uomo, escussione di una pluralità di persone, esame delle immagini di videosorveglianza), sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Vicenza, aveva consentito di acquisire molteplici e concordanti elementi indiziari a carico dell’indagato, sottoposto poi a processo penale innanzi al tribunale di Vicenza con l’accusa di omicidio stradale con fuga del conducente. Ora la condanna è divenuta definitiva.

Nel corso del pomeriggio del 12 aprile 2024, a Lusiana-Conco, i carabinieri hanno quindi arrestato il 71enne del posto, in esecuzione all’ordine per la carcerazione a 2 anni e 2 mesi. Il provvedimento restrittivo scaturisce dalla sentenza di condanna emessa dalla Corte d’Appello, con la quale è stata riconosciuta la colpevolezza dell’uomo in ordine al reato di omicidio stradale con fuga del conducente. Al termine della redazione degli atti, l’uomo è stato tradotto presso la propria abitazione per

l’espiazione della pena, in regime di detenzione domiciliare.