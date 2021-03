Travolto dall'escavatore, 53enne salvato da un'ex vigile del fuoco 

La vittima è stata ricoverata in grave condizioni. Fondamentale l'intervento del vicino di casa, un pompiere in pensione, prima dell'arrivo dei soccorsi

Poco dopo le 8 di sabato, i vigili del fuoco sono intervenuti in un uliveto in collina, nei pressi di Via Marosi a Marostica, per soccorrere un uomo rimasto ferito e bloccato sotto un piccolo escavatore, mentre stava lavorando con un parente nella proprietà.

L’uomo, un 53 enne, era intento fare degli scavi nell’uliveto quando per cause in corso di accertamento si è rovesciato rimanendo schiacciato in parte sotto il cingolato. Il primo soccorso all’uomo da parte di un vicino di casa, un vigile del fuoco in pensione, il quale è riuscito a stabilizzare e sgravare il peso con un palo evitando uno schiacciamento ulteriore del ferito.

I pompieri arrivati da Bassano utilizzando dei cuscini pneumatici, hanno sollevato il mezzo d’opera, riuscendo a sfilare l’uomo, che è stato preso in cura dal personale sanitario del Suem. L’uomo dopo essere stato stabilizzato è stato trasferito in elisoccorso all’ospedale di Vicenza. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.