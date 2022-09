Travolto e ucciso sulla linea Treviso-Bassano

Tragedia sulla linea ferroviaria tra Treviso e Bassano del Grappa. Come riporta TrevisoToday, un uomo è stato travolto e ucciso da un treno a Loria, comune trevigiano al confine con la provincia di Vicenza, con inevitabili disagi alla circolazione, rimasta bloccata. La tragedia è avvenuta alle 15:49. Sul posto sono intervenuti il Suem 118 e la polizia ferroviaria.

Inizialmente si era ipotizzato il gesto estremo ma alcuni testimoni hanno smentito questa versione. L'uomo, pare anziano, avrebbe tentato di attraversare i binari con le sbarre abbassate, con la bici portata a mano. Dalle prime ricostruzioni l’uomo, che non aveva con sé documenti, non sarebbe stato riconosciuto come abitante di Loria, e potrebbe invece essere stato risiedente nel comune confinante di Rossano Veneto