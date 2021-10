Grave infortunio sull'Altopiano, 50enne travolto da un cancello di ferro

Intervento dell'elisoccorso sull'Altopiano nella tarda mattinata di lunedì. Un 50enne, per cause in corso di accertamento è stato travolto da un cancello di ferro del peso di 3 quintali in via malga Erio di Roana.

L'uomo è stato soccorso e trasferito all'ospedale San Bortolo in gravi condizioni.

Sul posto sono accorsi anche i carabinieri forestali e la polizia municipale di Roana per fare chiarezza sulla dinamica delll'incidente.