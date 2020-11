Investito da un'auto sulla via di casa: muore 73enne

Stava tornando a casa a piedi lungo la provinciale quando è stato investito da un'auto. Per Alessandro "Sandro" Marchi il violentessimo impatto è stato fatale. Nonostante la corsa in ospedale e l'intervento del Suem di San Bonifacio, per il 73enne non c'è stato niente da fare. L'uomo è morto dopo qualche ora al San Bortolo per le lesioni riportate. Il tragico incidente è avvenuto verso le 18 di mercoledì lungo la strada provinciale, in via Monte Grappa a Meledo di Sarego, all'altezza del capitello di sant'Antonio. Alla guida della vettura una donna M.D.C., 55 anni, residente a Montecchio Maggiore.

Le cause dell'incidente sono al vaglio della polizia locale di Lonigo, intervenuta sul posto per i rilievi. Secondo una prima ricostruzione, la Fiat 600 ha investito il pensionato mentre stava andando in direzione di Brendola. L'impatto è stato violentissimo e il corpo del pensionatoè stato scaraventato sull'asfalto dopo aver sfondato il parabrezza. La morte sarebbe avvenuta attorno alle 21.

Il pm ha aperto un fascicolo per omicidio stradale e la 600 sulla quale viaggiava la 55enne - sottoposta all'alcol test risultato negativo - è stato sequestrato. L'incidente, avvenuto durante l'ora di punta, ha causato lunghe code e disagi al traffico.