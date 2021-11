Travolto dal tronco di un albero, 21enne perde la vita

Ha perso la vita a soli 21 anni, travolto da un albero mentre stava effettuando dei lavori di taglio nel bosco di famiglia. La tragedia è avvenuta nel pomeriggio di venerdì sull’Altopiano di Asiago, precisamente a Foza, in contrada Tessari di Sotto, zona Val Piana. Vittima del tragico incidente Andrea Cappellari, giocatore di hockey conosciuto e stimato.

A trovare il giovane sono stati i famigliari e un vicino di casa, i quali, dopo aver provato inutilmente a chiamarlo al telefono, sono entrati all’interno della zona boschiva per cercarlo. Ed è proprio all’interno del bosco che hanno trovato il corpo di Andrea schiacciato dal tronco di un albero. L’allarme è scattato immediatamente e sul posto è arrivata un’ambulanza del Suem 118 ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane avvenuto per le gravi ferite al torace.

Oltre alla famiglia il lutto ha colpito tutta la comunità dell’Altopiano. Cappellari faceva l’operaio boschivo per un’impresa di Enego e militava nella squadra di hockey inline Black Out. I suoi compagni lo hanno ricordato così: «I Blackout apprendono con sgomento e con il cuore infranto la tragica scomparsa di Andrea, nostro compagno di squadra e di mille avventure - hanno scritto -. Non esistono parole che possano descrivere il nostro stato d’animo. Rivolgiamo alla famiglia e a tutti gli amici le nostre più sentite condoglianze. Ciao Cappe, per sempre uno di noi».