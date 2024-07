Tragedia nella notte, si rovescia col trattorino e perde la vita

Tragico infortunio sul lavoro nella tarda serata di mercoledì. La notte scorsa, alle 22:30 di mercoledì 10 luglio, i vigili del fuoco sono intervenuti all’interno di una proprietà privata in va Carlo Ridolfi a Lonigo per il rovesciamento di un piccolo trattore: deceduto un uomo.

L’uomo si trovava all’interno della proprietà quando per cause in corso di accertamento dello Spisal e dei carabinieri e precipitato con il mezzo da un terrazzamento. Il personale medico del Suem ha solo potuto constatare la morte del 47enne di Val Liona. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il mezzo e illuminato la zona per i rilievi e dopo il nullaosta recuperato il corpo. Le operazioni di soccorso sono terminate alle 3 di notte.