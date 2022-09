Il trattore si rovescia, due feriti

Alle 13:30 di domenica i vigili del fuoco sono intervenuti in via Chiesa a Tresche Conca di Roana per un trattore finito rovesciato dopo la perdita di controllo del mezzo da parte del conducente, rimasto ferito insieme a un passeggero. Il mezzo stava percorrendo la strada in discesa quando per cause in corso di accertamento, ha abbattuto la muretta di un’abitazione per poi finire capovolto. Sbalzate fuori le due persone. I pompieri arrivati da Asiago, hanno messo in sicurezza il trattore, mentre i due feriti erano assistiti al personale sanitario del Suem. Ad avere la peggio il passeggero del mezzo, un 22 enne del posto, che è stato stabilizzato dai sanitari e trasferito in ospedale. Medicato sul posto il conducente del trattore. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.