Trattore precipita dalla collina e si rovescia: ferito un anziano

Lunedì, poco dopo le 16, un anziano è rimasto vittima di un incidente a Costabissara mentre si trovava alla guida del trattore.

Per cause in corso di accertamento, l'uomo stava percorrendo via Monte Cimone, una piccola strada sopra la collina è precipitato per oltre 15 metri rovesciandosi più volte sbalzando fuori l’uomo alla guida.

I pompieri accorsi da Vicenza, hanno messo in sicurezza il trattore, mentre l’anziano è stato stabilizzato dal personale sanitario del Suem per essere poi trasportato fino all’ambulanza e trasferito in ospedale.