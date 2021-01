Finisce nel Bacchiglione col trattore: il recupero dei vigili del fuoco

Nel primo pomeriggio di mercoledì i vigili del fuoco sono intervenuti lungo la Riviera Berica a Vicenza per il recupero di un trattore finito nel Bacchiglione durante i lavori di sfalcio dell'argine del fiume. L'incidente è accaduto in mattinato e l’operatore che si trovava a bordo del mezzo agricolo è riuscito a mettersi in salvo, non riportando conseguenze.

I vigili del fuoco intervenuti con una squadra nautica, hanno predisposto a valle i panni assorbenti per la perdita delle sostanze oleose e idrocarburi del trattore. Constatata l’impossibilità di operare con l’autogrù è stato fatto intervenire un escavatore cingolato, il quale dopo avere consolidato l’argine, rompendo la parte ghiacciata del terreno, si è portato in prossimità del mezzo caduto in acqua.

I sommozzatori dei vigili del fuoco intervenuti da Venezia, coadiuvati dal personale di seconda partenza, hanno agganciato il trattore il quale è stato trascinato per qualche decina di metri per dopo essere issato in sicurezza sull’argine. Le operazioni di recupero del mezzo da parte dei vigili del fuoco sono terminate al tramonto.