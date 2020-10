Trappola online per un azienda: spariti 75mila euro

Un bel gruzzolo di denaro sparito a una ditta di Camisano caduta nella trappola di pirati informatici. Il tutto è iniziato nella prima decade di settembre quando un'impiegata dell'azienda, compie un'operazione di prassi, un giroconto. Sposta in pratica con l'homebanking, dei soldi - in questo caso 75mila euro - da un conto corrente a un altro.

L'operazione sembra perfettamente riuscita se non fosse che la banca che doveva ricevere i soldi telefona alla ditta dicendo che lo storno che aspettavano non è mai avvenuto. In sostanza l'impiegata, compiendo l'operazione, è stata vittima di una truffa. Gli hacker avevano infatti riprodotto perfettamente la pagina della banca che doveva ricevere il denaro il quale, invece, è finito in un conto corrente virtuale intestato a un moldavo residente a Treviso e poi in un conto corrente di una banca dell'Estonia.

Il breve passaggio ha però consentito ai carabinieri di identificare gli autori della truffa. Responsabili del raggiro, sia il 25enne che un 38enne sempre Moldavo residente a Roma. I due sono stati denunciati per truffa ma i soldi sono spariti nel nulla.