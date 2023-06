Tragico scontro tra auto e pullman, 2 morti e 3 feriti: uno è grave

Alle ore 13.50 di giovedì i vigili del fuoco sono intervenuti per incidente stradale in via Santa Giustina a Cologna Veneta. A causa dello scontro frontale tra un'autovettura e un autobus di linea, della società ATV, il bilancio è di due deceduti e tre feriti.

A perdere la vita una coppia di coniugi ultraottantenni residenti a Sarego - lui 85 lei 81 anni - che viaggiavano a bordo della vettura. Feriti anche l'autista e alcuni studenti che viaggiavano a bordo dell'autobus.

I vigili del fuoco, giunti dal distaccamento di Caldiero, hanno lavorato per estrarre dalle lamiere l'autista del bus, portato in ospedale in codice rosso, oltre a collaborare con il personale sanitario, giunto sul posto anche con l'elicottero, per prenotare le curare tutte le persone coinvolte.

Chiusa al traffico la strada per il tempo necessario alle operazioni di soccorso.