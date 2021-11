Tragico schianto in autostrada, un morto e due feriti

E'di un morto, G.F., un 78enne di Villorba, e due feriti, R.G. di 69 anni di Rosà e una donna 42enne, L.M., il bilancio di un terribile incidente stradale avvenuto alle 18.40 circa lungo l'autostrada A27, nel tratto compreso tra Conegliano ed il casello di Treviso sud, nel territorio di Spresiano. A scontrarsi frontalmente una Mercedes, a bordo della quale viaggiavano i feriti, e una Lancia Y guidata dalla vittima. L'incidente è avvenuto in un tratto in cui sono presenti dei lavori in corso e la carreggiata prevede il doppio senso di marcia, a causa del restringimento. E' probabile che uno dei due automobilisti abbia invaso l'opposta corsia di marcia. L'anziano procedeva da Conegliano in direzione di Treviso mentre la Mercedes percorreva la terza corsia della carreggiata sud in direzione opposta. Sul posto sono intervenuti medico e infermieri del Suem 118, vigili del fuoco di Conegliano e Treviso con l'autoscala, e polizia stradale del distaccamento della A27. Altri due feriti, fortunatamente non gravi, sono stati trasportati negli ospedali di Treviso e Conegliano.

Il comunicato di Autostrade per l’Italia

Alle ore 20:00 circa, sull’autostrada A27 Venezia-Belluno , nel tratto compreso tra l’allacciamento con la A28 e Treviso nord, in direzione Venezia, è avvenuto un incidente all’altezza del km 29 in corrispondenza di un una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta, correttamente installata e segnalata. A seguito dell’incidente, che ha visto coinvolte due autovetture, una persona è deceduta e due sono rimaste ferite. Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 9° Tronco di Udine di Autostrade per l’Italia. Attualmente, nel tratto interessato, non si registrano turbative al traffico.