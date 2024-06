Tragico infortunio sul lavoro, il trattore si ribalta: muore pensionato

Infortunio mortale poco prima delle 10 in via Piazzetta a Lusiana Conco. Un pensionato di 70 anni, mentre stava lavorando sui campi, ha perso la vita a causa del ribaltamento del trattore che stava guidando.

L'incidente è avvenuto vicino all'abitazione della vittima, rimasta schiacciata dal mezzo. Sul posto è arrivata un'ambulanza del Suem ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile. I rilievi, per stabilire la dinamica dell'incidenti, sono stati effettuati dai carabinieri.