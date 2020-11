Tragico infortunio mortale: disabile muore carbonizzato

Alle 14:45 circa di domenica, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Ca’ Bosco a Marano Vicentino all’interno di un piccolo laboratorio di un’abitazione, dove un signore disabile motorio è rimasto vittima di un infortunio mortale, mentre stava effettuato dei lavori di saldatura. I pompieri arrivati da Schio hanno messo in sicurezza i locali, mentre il medico del Suem ha solo potuto constatare il decesso dell’uomo 74 enne, rimasto carbonizzato. Sul posto i carabinieri. Le cause dell’infortunio sono in fase di accertamento.

AGGIORNAMENTO

Dai primi accertamenti sembra che l'uomo, mentre stava usando la saldatrice elettrica, sia stato colpito da alcune scintille perdendo il controllo dell'attrezzo a causa di un presunto malore. Le fiamme lo hanno così avvolto provocandone la morte. Inutili i tentativi della moglie, accorsa nel laboratorio, nel cercare di domare il rogo. Sull'episodio sono comunque in corso indagini per fare chiarezza sulla tragedia.

(Articolo in aggiornamento)